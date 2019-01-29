Житель Алтая умер от пневмонии после рекомендации врача лечиться медом и чаем

Житель Алтая скончался от запущенной формы пневмонии из-за неправильного диагноза врача и его совета лечиться при помощи меда и редьки. Владимир Копылов заболел 9 января и умер в больнице через неделю.

Врач утверждал, что пациент, который не мог сидеть и задыхался, "здоров, как локомотив". Сестра покойного отметила, что ее брат не мог спать и лежать, у него поднялась температура 39,7 градуса.

Как уточняет издание "Предгорье", фельдшер "скорой помощи" поставил больному диагноз ОРЗ, сделал ему укол от давления, а также поставил димедрол и анальгин, однако человеку лучше не стало. Медик при этом предложил пациенту лечиться редькой и медом, чаем с имбирем и препаратами от простуды.

На следующий день на вызов приехал то же врач, который проигнорировал информацию о том, что у человека отходит мокрота с кровью.

14 января супруга больного самостоятельно отвезла его в медучреждение, а следующей ночью он попал в реанимацию, так как потерял сознание. Транспортировать пациента в Барнаул не было возможности, поскольку его состояние было слишком тяжелым. 17 января мужчина скончался.

Родственники утверждают, что после кончины больного участковый терапевт выразил им свои соболезнования и заявил, что "просмотрел" болезнь.