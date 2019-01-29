Пенсионерка лишилась 3 млн рублей из-за желания вложиться в биткоины

Жительница поселка Игра в Удмуртии лишилась 3 миллионов рублей из-за желания вложиться в биткоины. Согласно последней информации сотрудников полиции, пенсионерка стала жертвой интернет-мошенников.

Как сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД, женщина заполнила на одном из сайтов анкету, после чего с ней связался мужчина, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил ей вложиться в биткоины.

Пенсионерка согласилась и перевела на указанный счет 1 миллион рублей. После этого под разными предлогами злоумышленники заставили свою "жертву" расстаться еще с 2 миллионами рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.