В ДТП под Тобольском пострадали 14 человек

Под Тобольском вечером в минувший понедельник произошло серьезное ДТП, в ходе которого пострадали 14 человек. Согласно последней информации, авария случилась на объездной дороге неподалеку от ТЭЦ.

Уточняется, что автобус, который перевозил рабочих, столкнулся с грузовиком. Отмечается, что водитель автобуса объезжал препятствие, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину, передает сегодня утром информационный портал megatyumen.ru.

Сначала к медикам обратился один рабочий, а сегодня утром помощь потребовалась уже 13 пострадавшим. Все они получили ушибы и многочисленные ссадины. Их жизни ничто не угрожает.