В Москве скончался школьник, которого подожгли сверстники

Школьник, которого сверстники облили бензином и подожгли несколько дней назад, скончался сегодня в реанимации в московской больнице. В результате инцидента подросток получил ожоги 98% тела.

Инцидент произошел в минувший четверг, 24 января, на улице Берзарина на северо-западе Москвы. 15-летний подросток и трое его сверстников находились в подъезде дома. «Друзья» облили парня бензином и подожгли. Видеокамера, установленная на входе в подъезд, зафиксировала, как горящий подросток выбежал на улицу, к снежным сугробам.

Снег не смог спасти парня: он был госпитализирован в реанимацию с ожогами 98% поверхности тела и сегодня скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «МК».