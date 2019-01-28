Московский аниматор сообщил о похищении пумы

Московского аниматора с пумой пригласили на детский праздник, похитили животное и потребовали за него выкуп. Об этом сегодня рассказал телеканалу РЕН ТВ сам пострадавший Виктор Григорьев.

"Я сразу же понял, что нет никакого дня рождения, что квартира съемная. Сразу же быстро ворвались еще некие лица. Одного из них я знаю: он мой бывший компаньон", - рассказал владелец большой кошки.

По его словам, к нему применили удушающий прием, и он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил себя в другой части комнаты. Ему было велено искать 100 тысяч рублей, если он хочет вернуть своего питомца.

Пуму похитили. Григорьев обратился в полицию, сотрудники которой, по его признанию, "быстро сработали": через 4-5 дней животное вернули хозяину (с поврежденной лапой и в истощенном состоянии).

Похитители пумы были задержаны правоохранительными органами. У дикой кошки сейчас небольшой стресс, признается аниматор и зоопсихолог, но он обещает справиться с последствиями нападения.