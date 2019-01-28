Адвокат: одна из сестер Хачатурян выписывается из квартиры своей бабушки

Одна из трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца, приняла решение выписаться из квартиры своей бабушки. Девушка уже подала необходимые документы о перерегистрации в МФЦ.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер отметил, что девушка намерена прописаться в Солнцево, где она сейчас проживает. Подчеркивается, что ранее бабушка одной из трех сестер обратилась в суд с иском, в котором потребовала выселить внучку со своей жилплощади. Юрист отметил, что заявление женщины ускорило процесс перерегистрации его подзащитной, передает ТАСС.

Напомним, три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве собственного отца. 27 июля прошлого года тело мужчины с множественными ранениями было найдено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.