Школьник выжил при падении с третьего этажа на северо-востоке Москвы

Школьник выжил после падения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на северо-востоке Москвы. Столичные полицейские устанавливают в настоящий момент все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Стандартной улице. 12-летний мальчик, согласно последней информации, играл с кошкой. В какой-то момент он потянулся за ней, потерял равновесие и выпал из окна, передает в понедельник, 28 января, агентство городских новостей "Москва".

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где врачи осмотрели его и диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую травму живота и несколько ушибов.