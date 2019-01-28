СМИ: в Омске воспитательница детского сада заклеивала малышам рты

В СМИ появилась информация о том, что в Омске воспитательница детского сада заклеивала малышам рты скотчем и даже связывала их. Эту информацию предоставили родители воспитанников детского учреждения.

Скандал возник после того, как в социальной сети мать одного ребенка написала пост о том, что воспитательница издевалась над малышами, а потом запугивала их и требовала, чтобы они ничего не говорили своим родителям, сообщает сегодня ТАСС. Дети, однако, сообщили родственникам о случившемся.

Якобы воспитательница после распространения этой информации уволилась по собственному желанию – с 25 января она не работает. Сейчас специалисты проверяют, правдивы ли заявления родителей.