Пожар на танкерах в Черном море продолжает бушевать

В Черном море продолжает бушевать пожар на двух танкерах со сжиженным газом. В пресс-службе Росморречфлота отметили, что все попытки потушить огонь при помощи пены и порошка оказались тщетны.

Источник в понедельник утром, 28 января, отметил, что оба судна по-прежнему стоят на якорях. Их периодически орошают проходящие мимо корабли, передает РИА "Новости"

Напомним, суда "Канди" и "Маэстро", следовавшие под флагом Танзании, загорелись в Керченском проливе. Предполагается, что пожар вспыхнул при передаче топлива с одного борта на другой. На кораблях в общей сложности находились 32 человека, из которых спасти удалось 12. 10 моряков погибли, а еще 10 числятся пропавшими без вести.