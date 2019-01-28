В Абакане из-за сообщений о минировании эвакуировали более 7 тысяч человек

В столице Хакасии Абакане не менее 7 тысяч человек были эвакуированы после сообщений о минировании целого ряда объектов. Данную информацию сегодня предоставили в пресс-службе городской мэрии.

Сигналы о взрывных устройствах, которые якобы заложены в 19 школах, торговом центре "Европа", детской поликлинике, а также республиканских Минэкономразвития и Минсельхозе поступили около 10.00 по местному времени (6.00 по Москве), передает сегодня ТАСС.

Во всех вышеуказанных зданиях в настоящий момент проводятся проверки. Ученики 19 школ отправлены по домам. Пока не уточняется, будут ли проводиться занятия во вторую смену.