"На глазах изумленной публики": из Третьяковской галереи похищена картина
27 января 2019, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве культуры заявили о пропаже из Третьяковской галереи одной из работ Архипа Куинджи. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил директор департамента музеев Владислав Кононов.
Из инженерного корпуса "Третьяковки" похитили полотно "Ай-Петри. Крым", передает РБК. Причем, как стало известно, похищение картины происходило буквально на глазах у посетителей галереи.
По свидетельствам очевидцев, мужчина был одет как музейный работник - в рубашку и брюки. Как рассказывают посетители в соцсетях, выход из картинной галереи сейчас заблокирован полицией.
На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Досматривают всех, кто находится в Инженерном корпусе галереи. МВД ведет розыск неизвестных.