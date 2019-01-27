"На глазах изумленной публики": из Третьяковской галереи похищена картина

В Министерстве культуры заявили о пропаже из Третьяковской галереи одной из работ Архипа Куинджи. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил директор департамента музеев Владислав Кононов.

Из инженерного корпуса "Третьяковки" похитили полотно "Ай-Петри. Крым", передает РБК. Причем, как стало известно, похищение картины происходило буквально на глазах у посетителей галереи.

По свидетельствам очевидцев, мужчина был одет как музейный работник - в рубашку и брюки. Как рассказывают посетители в соцсетях, выход из картинной галереи сейчас заблокирован полицией.

На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Досматривают всех, кто находится в Инженерном корпусе галереи. МВД ведет розыск неизвестных.