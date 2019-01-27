Неизвестные в Японии пригрозили отравить лекарства и продукты

Неизвестные разослали девяти японским компаниям сообщения с требованиями заплатить им 31 тысячу долларов. В противном случае злоумышленники грозятся отравить продукты и лекарства.

В девять крупных организаций Японии, в числе которых фармацевтические компании, фирма по производству продуктов и редакция газеты, неизвестные злоумышленники прислали письма с белым порошком и требованиями выплатить им в 35 миллионов южнокорейских вон биткоинах. В сообщении сказано, что в случае отказа в стране начнётся распространение отравленных лекарств и продуктов, сообщает Lenta.Ru. Собрать необходимую сумму компаниям необходимо до 22 февраля.

Эксперты уточняют, что порошок, находившийся в конвертах, содержит цианид. Письма были отправлены из столицы страны в четверг.