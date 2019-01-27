На востоке Москвы в жилом доме случился пожар из-за взрыва газа

Пожар в квартире жилого многоэтажного дома произошел сегодня, 27 января, на Хабаровской улице в Москве из-за взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", - рассказал собеседник РИА Новости.

Как сообщается, в ходе тушения пожара из квартиры был спасен и передан медикам для осмотра один человек. Еще десять человек были спасены из квартир на верхних этажах здания.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших в результате произошедшего инцидента нет.