Житель Швеции погиб в прямом эфире вместе с детьми

Пятидесятилетний гражданин Швеции в прямом эфире одной из соцсетей погиб вместе с детьми. Как стало известно, недавно мужчина потерял нескольких близких и так и не оправился после этого.

В полицию обратились случайные прохожие, которые услышали странный шум и крики, доносившиеся из одной из вилл в шведском городке Сала. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в доме три трупа, принадлежащие отцу и двум его сыновьям, сообщает Мир24.

Разобраться в причинах гибели людей внезапно помог Facebook. Стражи порядка обнаружили, что мужчина вёл в соцсети онлайн-трансляцию происходящего. 50-летний Самуэль Рен недавно развёлся с женой и потерял родителей. Мужчина не смог вынести столько напастей сразу, а потому решил добровольно лишить себя жизни, а вместе с тем и забрать с собой обоих своих сыновей. В видео мужчина упоминает о причинах своего поступка.

Трагедия произошла в день рождения его бывшей супруги Корин. Перед тем, как покончить с собой, Самуэль отправил женщине фото их убитых детей и подписал «С днём рождения».