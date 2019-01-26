При взрыве в кафе под Саратовом пострадали 22 человека

После взрыва и последовавшего за ним пожара в кафе в Саратовской области за медицинской помощью обратились 35 человек. В кафе, где сегодня взорвался бытовой газ, в это время проходила свадьба. В кафе в Саратовской области произошел взрыв

Ранее стало известно, что в кафе, расположенном в рабочем поселке Лысые Горы Саратовской области, произошел взрыв. По предварительной информации экстренных служб, в подсобном помещении заведения взорвался газовый баллон. В кафе в это время отмечали свадьбу.

В результате взрыва пострадали 22 человека, 14 из них госпитализированы, в том числе двое детей в состоянии средней тяжести. Всего за медицинской помощью после взрыва обратились 35 человек.

«В поселок Лысые Горы направлены дополнительные бригады скорой медицинской помощи из Калининского района и Саратова. На место происшествия выехали сотрудники центра медицины катастроф. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», - сообщила начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Нина Попова.

«Решается вопрос с доставкой шестерых тяжело пострадавших в областной центр комбустиологии (ожоговой медицины) в Саратов», - добавил пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Александр Колоколов.