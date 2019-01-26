Скандал в сети: Бузова летела из Европы в бизнес-классе, а ее сестра – в экономе

В сети разгорелся новый скандал, центральными фигурами которого стали певица Ольга Бузова и ее родная сестра Анна. Артистка летела из Европы в бизнес-классе, а ее родственница – в экономе.

Некоторые подписчики Ольги Бузовой пришли в ужас и отметили, что обеспеченная певица и телеведущая должна была оплатить своей сестре бизнес-класс. Другая часть фолловеров заступилась за Ольгу и отметила, что она не обязана тратить свои деньги, если не хочет этого, передает "СтарХит".

Анна впоследствии написала в социальной сети Instagram, что летает исключительно тем классом, который может себе позволить. По ее мнению, бизнес-класс в Европе стоит очень дорого – сумма не кажется женщине обоснованной.

В СМИ также появилась информация о том, что Анна отписалась от Ольги в соцсети. Это навело поклонников на мысли о том, что между ними произошел конфликт.