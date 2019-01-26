Злоумышленники пытались ослепить лазером пилотов двух самолетов в Подмосковье
26 января 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 26 января, стало известно, что неизвестные злоумышленники попытались ослепить лазером пилотов сразу двух самолетов, которые следовали в Москву. Оба инцидента произошли накануне вечером.
Сначала лазером хотели ослепить пилотов самолета авиакомпании "Аэрофлот", который заходил на посадку. Рейс следовал в столицу из Волгограда. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, воздушному судну удалось успешно приземлиться в 18.48 в аэропорту Шереметьево.
Через час лазер был направлен на второй самолет авиакомпании, который летел из Подгорицы. Посадка прошла в штатном режиме.
Устанавливаются личности злоумышленников.