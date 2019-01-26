Автомобиль врезался в стену монастыря на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в стену монастыря. Согласно последней информации столичного управления ГИБДД, в результате аварии на Шоссейной улице в столицы пострадал один человек.

Происшествие случилось сегодня в 8.50 по московскому времени. Известно, что водитель иномарки столкнулся со стеной Николо-Перервинского монастыря.

Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на данные осведомленных источников, автомобилист предпринял попытку обогнать на большой скорости другую машину, однако, очевидно, не справился с управлением и врезался по касательной в стену здания. Данных о состоянии пострадавшего пока не поступало.