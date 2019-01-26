В Забайкалье два человека погибли в шахте рудника

Двое рабочих шахты погибли в Забайкалье. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. По данному факту начата проверка, сообщается на сайте регионального СУСК.

"В пятницу вечером поступила информация о гибели двух работников в шахте Ново-Широкинского рудника - это мужчина и женщина. Подробностей пока нет", - рассказал ТАСС глава района Роман Задорожин.

Как сообщает агентство, директор рудника Ново-Широкинский в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края Сергей Иванов уточнил, что погибшими оказались женщина маркшейдер и горный рабочий.

В настоящий момент по данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.