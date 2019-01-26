В Бразилии после прорыва дамбы пропали порядка 200 человек

Свыше 150 человек все еще считаются пропавшими без вести после прорыва дамб в юго-востоке Бразилии. Погибли, по официальным данным, семь человек, сообщает правительство штата Минас-Жерайс.

Однако, информация о жертвах поступает разная: например, по данным мэра муниципалитета Брумадинью, число погибших, к ужасу местных жителей, составляет не менее пятидесяти человек.

На месте инцидента работают около сотни спасателей. Жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы. Несколько домов оказались разрушенными сильнейшими грязевыми потоками.

Происшествие случилось на хвостохранилище - комплексе сооружений, которые предназначены для хранения отходов обогащения полезных ископаемых (именно они называются хвостами), пишет РБК.