В Свердловской области случилось страшное ДТП, один погибший

На трассе Екатеринбург – Серов в минувшую пятницу, 25 января, произошло страшное ДТП. Согласно последней информации, в результате аварии погиб один человек, а еще пятеро получили различные травмы.

52-летний мужчина из Екатеринбурга, ехавший за рулем отечественного автомобиля, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, которой управляла 31-летняя женщина.

Как уточняет "Росбалт", скончался пассажир отечественной машины – его пришлось извлекать из салона при помощи спецсредств. Госпитализированы были четверо взрослых людей и шестилетний ребенок. Впоследствии выяснилось, что пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения, а дошкольник находился не в детском кресле.