Горящие в Черном море танкеры продолжают орошать

Российские спасательные суда продолжают орошать два танкера в Черном море, на которых горит сжиженный газ. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что в пятницу аварийно-спасательная бригада смогла поставить танкер "Канди" на якорь. До этого судно дрейфовало к берегу Крыма. В настоящий момент около двух аварийных кораблей постоянно дежурят суда "Спасатель Демидов" и "Меркурий".