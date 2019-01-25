Самолёт совершил экстренную посадку из-за молитвы верующего

Инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего авиакомпании Transavia. Один из пассажиров решил, что расположиться для молитвы прямо в проходе лайнера - отличная идея.

Самолет следовал по рейсу Париж - Тунис. Во время перелёта один из пассажиров понял, что настало время для молитвы, и не придумал ничего лучше, чем заняться этим прямо в проходе. На замечание бортпроводников верующий отреагировал довольно резко. Он начал оскорблять экипаж воздушного судна и кричать "Аллаху акбар", рассказывают свидетели произошедшего. В связи со столь эксцентричным поведением пассажира, пилоты решили совершить экстренную посадку в Ницце.

На земле пассажира воздушного судна задержали сотрудники местной полиции, сообщает Lenta.Ru. Как стало известно позже, медицинский осмотр показал, что у мужчины есть проблемы с психикой.