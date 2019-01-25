В Киеве под снос попал памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук выразил своё мнение об этом.

Место памятника займёт мемориальная таблица теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову, сообщает РИА Новости. Ранее скульптура Суворова находилась во дворе Киевского военного лицея, носившего имя великого полководца. После распада СССР учебное заведение переименовали, но мемориал оставили нетронутым. Теперь же экспертная комиссия министерства культуры Украины приняла единогласное решение о переносе памятника. Новое место пока не огласили.

"Призвав Суворова "на выход", Вятрович ‒ маниакальный борец с памятниками ‒ в очередной раз продемонстрировал убожество духа и скудость ума. Впрочем, когда русофобия и маниакальная ненависть ко всему, что хоть отдаленно связано с Россией, становятся идеей фикс, другого ждать не приходится. У Вятровича, который живет по принципу "разрушим до основания", декоммунизация ‒ это не просто навязчивая идея, это диагноз", - прокомментировал перенос памятника Медведчук.