Девушку спасли от насильника... муравьи!

Жительнице Индонезии не стать жертвой насилия помогла счастливая случайность. Спастись от чересчур настойчивого мужчины девушке помогли насекомые. Теперь несостоявшемуся любовнику грозит тюрьма.

В Индонезийской деревне Сукамаджу, что в провинции Южный Сулавеси, 29-летний мужчина пригласил 16-летнюю девушку прокатиться с ним на автомобиле. В процессе прогулки кавалер начал делать своей спутние весьма недвусмысленные намёки, а затем и вовсе стал приставать к ней. Получив от девушки отказ, он отвёз её в соседнюю деревню и силой утащил в кусты.

Казалось, девушке уже неоткуда ждать помощи, но спасение пришло оттуда, откуда не ждали. На пару напали чёрные муравьи, которые стали кусать обоих участников инцидента. В создавшейся суматохе девушке удалось сбежать и позвать подмогу. Теперь мужчина арестован, ему грозит тюремное заключение сроком от трёх до пятнадцати лет, сообщает Мир24.