В Подмосковье мужчина застрял в вентиляционной трубе и умер

В Московской области трагически погиб мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, человек залез в вентиляционную трубу, в какой-то момент застрял и не смог выбраться из нее.

Происшествие случилось накануне в подмосковной Апрелевке. Мужчина залез в вентиляционную трубу, чтобы провести ремонтные работы в квартире дома на Жасминовой улице.

На место инцидента прибыли врачи "скорой помощи". Они осмотрели мужчину и констатировали его смерть. В настоящий момент на месте трагедии работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает в пятницу, 25 января, телеканал РЕН ТВ.