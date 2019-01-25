На Ставрополье убили женщину-ветерана ради 20 тысяч рублей

Трое жителей Ставрополья убили 97-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей. Соответствующие данные в пятницу, 25 января, предоставили в Следственном комитете.

Преступление было совершено 10 января текущего года. Злоумышленники проникли в дом ветерана, расположенный в селе Курсавка в Ставропольском крае. Они накрыли женщину одеялом и избили ее. После этого они забрали 20 тысяч рублей, которые пенсионерка отложила на свои похороны.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм через несколько дней, передает ТАСС.

Позже выяснилось, что подозреваемые в нападении на ветерана войны весной прошлого года устанавливали в ее доме пластиковые окна и похитили из помещения 120 тысяч рублей. Решается вопрос об аресте подозреваемых.