Мать подожженного в Москве школьника рассказала о случившемся

Мать пятнадцатилетнего школьника, которого подожгли в подъезде дома на улице Берзарина в Москве, рассказала в пятницу подробности страшного происшествия. Женщина призналась, что не спит вторые сутки.

Мать подростка уточнила, что происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера. Около половины шестого ее сын собрался пойти погулять в одиночестве. Через некоторое время отцу мальчика позвонили по телефону с неизвестного номера. В трубке мужчина услышал охрипший голос своего ребенка, который произнес фразу: "Я думал, они мои друзья".

Как сообщает телеканала РЕН ТВ, ранее школьнику угрожали, а весной прошлого года он был избит. Мать пострадавшего призналась, что достойных друзей у сына не было, а в седьмом классе он начал общаться с мальчиком, который "повел его не по той дороге".

В настоящий момент подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него зафиксированы ожоги 98 процентов тела.