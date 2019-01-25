Поиски пропавших с горящих танкеров моряков возобновили в Черном море

В пятницу, 25 января, в Черном море были возобновлены поиски десяти моряков, пропавших с горящих танкеров. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе Росморречфлота.

Минувшей ночью поисковая операция была прекращена. Специалисты сообщили об отсутствии шансов найти моряков живыми. Как уточняет ТАСС, теперь операция проводится в неактивном режиме, суда, проходящие в районе происшествия, совершают осмотр.