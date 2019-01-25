В Москве от гриппа умер известный экономист из Боснии

В Москве от гриппа умер мужчина, прибывший в столицу России из Боснии. Уточняется, что речь идет об известном экономисте по имени Буде Сташинич, который недавно приехал в РФ к своим друзьям.

66-летний экономист около недели назад прибыл в Москву. Уже тогда у него был кашель, однако он не обратил на это особого внимания.

Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на "Слово и Дело", через некоторое время мужчине стало хуже, вследствие чего его доставили в больницу. Медики выявили у пациента воспаление легких и поместили его в реанимацию Центральной клинической больницы. Предполагается, Буде Сташинич получил осложнения после гриппа А. Он скончался в медучреждении.