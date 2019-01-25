Ученик устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе под Красноярском

В поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края ученик устроил стрельбу на территории школы. Соответствующую информацию утром в пятницу, 25 января, предоставил глава района Сергей Ермаков.

Подчеркивается, что школьник пронес в школу охотничье ружье и открыл стрельбу. Есть данные о том, что речь идет об ученике девятого класса. Как уточняет телеканал "360", у подростка ранее была выявлена легкая умственная отсталость, вследствие чего он обучался в коррекционном классе.

Школьника в фойе остановил дежурный, после чего он вышел из здания и начал стрелять на улице. Через некоторое время ученика задержали. На месте инцидента сейчас работает полиция. Не исключено, что подросток хотел отомстить своему однокласснику, с которым недавно подрался.