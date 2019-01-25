Женщина погибла под колесами поезда на Савеловском направлении

У железнодорожной станции Лианозово Савеловского направления женщина попала под поезд. Согласно последней информации источников, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Происшествие случилось рано утром в пятницу, 25 января. Электричка, которая следовала из Лобни в Москву совершила наезд на женщину. Предполагается, что она перебегала пути прямо перед приближающимся составом, передает сегодня "Росбалт".

В настоящий момент на месте аварии уже работают сотрудники полиции. Личность женщины устанавливаются. Выясняются все обстоятельства случившегося.