Женщина погибла под колесами поезда на Савеловском направлении
25 января 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
У железнодорожной станции Лианозово Савеловского направления женщина попала под поезд. Согласно последней информации источников, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Происшествие случилось рано утром в пятницу, 25 января. Электричка, которая следовала из Лобни в Москву совершила наезд на женщину. Предполагается, что она перебегала пути прямо перед приближающимся составом, передает сегодня "Росбалт".
В настоящий момент на месте аварии уже работают сотрудники полиции. Личность женщины устанавливаются. Выясняются все обстоятельства случившегося.