Жительница Кубани 6 лет скрывала смерть сына ради пособия

Жительница Кубани в течение шести лет скрывала смерть своего сына ради получения пособия. Местные власти заметили, что мать не готовит ребенка к школе, а позже узнали, что мальчик мертв с 2012 года.

Оказалось, что ребенок скончался в год своего рождения. После этого женщина не пускала в свой дом органы социальной защиты. Она рассказала правду лишь после того, как к ней пришли сотрудники полиции, передает "Свободная пресса".

Выяснилось, что мать самостоятельно захоронила тело сына рядом с домом и продолжала получать пособие на мальчика до начала текущего года. В общей сложности ей выплатили 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, совершенном в крупном размере.