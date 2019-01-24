Пожар в Балашихе потушен, двое погибших

Пожар в 15-этажном жилом доме в городе Балашиха Московской области ликвидирован. В результате пожара погибли два человека, предположительно рабочих, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома в Балашихе потушен в 21.30. площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрическом нагревателе.

«После ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших. Предположительно – это рабочие, которые выполняли ремонтные работы в квартире», - сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия выехали следователи подмосковного главка СК РФ. Они должны будут установить все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.