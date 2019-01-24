В МЧС назвали причину пожара в многоэтажке в подмосковной Балашихе

В четверг вечером в городе Балашиха Московской области возник пожар в 15-этажном жилом доме. В МЧС опровергли появившиеся сообщения о взрыве, который предшествовал пожару в здании.

«Информация о взрыве в жилом доме в Балашихе не подтверждается. Уточняется площадь пожара в здании. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в квартире на пятнадцатом этаже. Дом построен в 2017 году, не газифицирован. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электронагревателе», - сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

В настоящее время тушением пожара заняты десять единиц техники и 35 человек личного состава. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуированы до прибытия пожарно-спасательной службы 30 человек, в том числе пятеро детей, сообщает РИА Новости.