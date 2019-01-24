Семья Фокиных встретит день рождения Вани в новой квартире

Сегодня, 23 января, семья Фокиных из Магнитогорска получила новую двухкомнатную квартиру. Напомним, 10-месячный Ваня пролежал под завалами дома более 32 часов. Сейчас он находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве вместе с мамой, его состояние улучшилось. Скорее всего, свой день рождения 16 февраля маленький Ваня встретит дома вместе с братом, мамой и папой.

Ключи от квартиры получал глава семейства Евгений, квартира находится неподалеку от места трагедии по улице Галлиулина. В новой квартире хороший ремонт и новый письменный стол с двухярусной кроватью. Новое жилье приобретено за счет государства. Однако, по словам Евгения, он добавил небольшую сумму сам.

Напомним, на приобретение квартир пострадавшим из резервного фонда правительства было направлено 147 миллионов рублей. Недавно президент поручил губернатору Челябинской области полностью расселить пострадавший дом. Сегодня Дмитрий Медведев озвучил сумму, которая потребуется для расселения дома - 900 миллионов рублей. 500 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства, оставшуюся сумму возьмет на себя правительство Челябинской области и Магнитогорский металлургический комбинат.