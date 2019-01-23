В Магнитогорске соцслужбы оказывают помощь пострадавшим семьям

Центры социального обслуживания в Магнитогорске проверяют, в каких условиях проживают семьи, пострадавшие при взрыве газа в доме по проспекту Карла Маркса, 164. Так, из 183 семей специалисты обследовали материально-бытовое положение у 111 семей. Все они временно арендуют квартиры, съем жилья подтвержден договорами аренды. Из них 26 человек – люди пожилого возраста и инвалиды, которым оказываются социальные услуги на дому.

Некоторые пострадавшие, например, 88-летняя Раиса Анисимова временно находится в Магнитогорском доме-интернате. Ее вместе с дочерью и зятем спасатели эвакуировали через окно, так как бабушка нуждается в постоянном медицинском уходе, ее дочь обратилась к губернатору с просьбой временно поместить ее дом-интернат, а не в больницу.

Со всеми пострадавшим ведется разъяснительная работа по части оформления необходимых документов, кроме того, многим оказывается психологическая помощь.