В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке

Автобус насмерть сбил человека на остановке на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 23 января, журналистам сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, передает агентство ТАСС.

Инцидент произошел по адресу Южнопортовая улица, дом 16. В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что "автобус совершил наезд на пешехода в 14:10". Отмечается, что мужчина скончался на месте.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП. По одной из версий, мужчина попал под колеса автобуса, оступившись.