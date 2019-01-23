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В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке

23 января 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке
фотобанк АН

Автобус насмерть сбил человека на остановке на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 23 января, журналистам сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, передает агентство ТАСС.

Инцидент произошел по адресу Южнопортовая улица, дом 16. В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что "автобус совершил наезд на пешехода в 14:10". Отмечается, что мужчина скончался на месте.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП. По одной из версий, мужчина попал под колеса автобуса, оступившись.

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