На АЗС в Москве напали с ножом на автомобилиста

На одной из автозаправок, расположенных в юго-восточной части Москвы, напали с ножом на владельца машины. Данное происшествие случилось в ночь на вторник, 22 января, на Привольной улице в столице.

Мужчина, вооруженный ножом, подошел к автомобилисту и потребовал, чтобы тот отдал ему деньги. Он оказался, после чего получил ранение, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Сотрудники АЗС незамедлительно вызвали на место случившегося "скорую помощь". Полиция оперативно задержала злоумышленника, который попытался скрыться. Им оказался житель Ивановской обласи. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Разбой".