Иномарка сбила двух пенсионерок в Москве

На западе Москвы в среду, 23 января, иномарка сбила двух пенсионерок. Согласно последней информации осведомленных источников, дорожно-транспортное происшествие случилось в 11.50 по московскому времени.

На пересечении Большой Филевской улицы и Минской улицы водитель за рулем иномарки совершил наезд на двух женщин. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", автомобилист не скрылся с места аварии и дождался прибытия врачей и полицейских.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты. Пенсионерки были оперативно доставлены в медучреждение. Данных об их состоянии пока нет.