В Москве ребенок получил перелом, прыгая на батуте

В Москве трехлетняя девочка получила перелом, прыгая на батуте. В настоящий момент сотрудники столичной полиции устанавливают точную причину случившегося в одном из батутных центров города.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Трехлетняя девочка в какой-то момент неудачно приземлилась на поверхность батута и получила закрытый перелом руки. Как сообщает в среду, 23 января, МК, ребенка оперативно доставили в близлежащее медицинское учреждение.

Медики внимательно осмотрели пострадавшую и отпустили ее домой, однако обязали родителей девочки обратиться в поликлинику для лечения.