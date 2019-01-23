В школе под Оренбургом отравились 23 ребенка

В одной из школ Ясненского городского округа Оренбургской области отравились сразу 23 ребенка. Согласно последней информации, воспитанники учебного заведения обратились за помощью к медикам.

В региональном отделении Роспотребнадзора отметили, что речь идет о средней общеобразовательной школе номер 2. Восемь школьников были помещены в инфекционное отделение городской больницы, а еще 15 человек получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, передает RT.

Сейчас школьный пищеблок не работает. Проводятся медосмотры и лабораторные исследования. Изучаются продукты, сырье, питьевая вода и дезинфекционные средства, которые использовались в учебном заведении.