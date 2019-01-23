Танкеры, загоревшиеся в Черном море, находились под санкциями США

Танкеры "Канди" и "Маэстро", загоревшиеся в Черном море, были включены в санкционной список США. Возгорание на танкерах произошло после того, как одному из судов запретили зайти в порт Темрюк в Краснодарскрм крае из-за американских санкций.

По данным Reuters, названия двух танкеров, шедших под флагом Танзании, совпадают с названиями судов, оказавшихся под санкциями в прошлом году из-за поставок топлива в Сирию.

Агентство отмечает, что Минфин США ранее предупреждал, что за любые сделки с этими судами их контрагентов также ждут санкции. Вероятно, руководство газового терминала "Мактрен-Нафта" отказалось пускать один из танкеров "Маэстро" в порт Темрюк.

Вероятно, экипажи могли рискнуть и начать прямую перекачку топлива с судна на судно. Одной из причин пожара могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с корабля на корабль.

Танкеры "Канди" и "Маэстро" загорелись в понедельник, 21 января, в Черном море в районе Керченского пролива. На них находилось 32 человека. Члены экипажей являются гражданами Индии и Турции. Найдены тела 10 человек. Спасти удалось 12 моряко. В Минздраве Крыма сообщили, что все пострадавшие на горящих танкерах 22 января вечером были доставлены в порт Керчи.