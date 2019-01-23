Летчик, выживший после крушения бомбардировщика Ту-22М3, доставлен в Москву
23 января 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Летчик, который выжил после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, был доставлен в Москву. Согласно последней информации источников, он будет проходить лечение в военном госпитале.
Ранее пилот содержался в оленегорской больнице, однако впоследствии было принято решение транспортировать его в столицу, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что состояние пострадавшего летчика является удовлетворительным. Угрозы для его жизни нет.
Напомним, Ту-22М3 упал накануне при посадке на аэродроме в Оленегорске. Три члена экипажа погибли.