Пытавшемуся угнать самолет назначили психиатрическую экспертизу

Психолого-психиатрическую экспертизу назначили 41-летнему жителю Сургута Павлу Шаповалову, который вчера пытался захватить пассажирский самолет. Он требовал направить воздушное судно в Афганистан.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что в крови мужчины не выявили алкоголь, наркотические или психотропные вещества. Поведение его на борту, однако, было неадекватным. Именно поэтому было решено провести экспертизу, передает ТАСС.

Шаповалову к настоящему моменту предъявили обвинение в угоне воздушного судна, которое сопряжено с угрозой применения насилия. Решается вопрос об аресте.