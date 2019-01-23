Специалисты оценили состояние танкеров, горящих в Черном море

Эксперты Росморречфлота в среду оценили состояние танкеров, которые продолжают гореть в Черном море. Согласно последней информации, корабли ушли под крен, однако все еще находятся на плаву.

Отмечается, что периодически к месту инцидента подходит судно-спасатель, которое орошает танкеры с целью охлаждения, а затем снова отходит, передает РИА "Новости".

Напомним, пожар на судах "Маэстро" и "Кандий", которые следовали под флагом Танзании, вспыхнул 21 января. На кораблях в общей сложности находились 32 человека. Спасти удалось 12 моряков, 10 человек погибли, а судьба еще десяти по-прежнему остается неизвестной.