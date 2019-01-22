В Москве молодая женщина избила таксиста и угнала его авто

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнюю жительницу столицы, которая избила водителя такси и угнала его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Молодая жительница Москвы угнала у таксиста автомобиль

По предварительной версии, горожанка на Ленинградском шоссе после аварии вышла из белого автомобиля "Хендай", принадлежавшего таксопарку, заявила, что ее изнасиловали, и попросила очевидцев вызвать полицию и скорую.

Позже удалось установить, что машина, попавшая в ДТП, находится в розыске по плану "Перехват", ее угнали с улицы Садовая-Самотечная, 3 после конфликта дамы с водителем. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Отмечается, что гражданка избила водителя, затем завела машину и уехала на ней в неизвестном направлении. "Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - отмечается в сообщении пресс-службы.