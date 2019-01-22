В Ханты-Мансийске приземлился самолет, который, предположительно, был захвачен

В Ханты-Мансийске днем во вторник экстренно приземлился самолет, следовавший из Сургута в Москву. Согласно некоторой информации, предоставленной источниками, воздушное судно было захвачено.

Flightradar Речь идет о рейсе SU1515, который должен был сесть в московском аэропорту "Шереметьево" в 16.20, сообщает сегодня портал

Пока не установлено, что именно произошло на борту самолета, однако, телеканал РЕНТ ТВ утверждает, что один из пассажиров воздушного судна, имеющий при себе оружие, потребовал изменить маршрут и направить летательный аппарат в Афганистан. На борту якобы находятся 69 пассажиров и 7 членов экипажа.

Пока авиакомпания и сотрудники Национального антитеррористического комитета не комментируют вышеуказанную информацию.