На Урале многодетный отец случайно сжег лес

Многодетный житель Челябинской области случайно сжег лес. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел еще 9 мая прошлого года неподалеку от села Октябрьское.

В пресс-центре прокуратуры региона отметили, что местный житель поджег мусор на полигоне бытовых отходов, однако в какой-то момент пламя начало стремительно распространяться по сухой траве до леса. В конечном итоге загорелись деревья. Как сообщает телеканал "Звезда", ущерб составил 6 миллионов рублей.

Мужчина был приговорен к условному сроку. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,5 миллиона рублей. Суд учел, что виновник случившегося является безработным отцом-одиночкой, воспитывающим пятерых детей.