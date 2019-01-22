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В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность

22 января 2019, 11:39 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

В Челябинской области лжетеррористы активизировали свою деятельность

Вчера, 21 января, многие медицинские и учебные учреждения Магнитогорска получили по электронной почте письма с угрозами. Авторы сообщений писали о том, что в общественных местах города заложено несколько бомб. Весь день в городе царила паника, по словам Павла Верстова, магнитогорского журналиста и руководителя информационного агентства «Верстов.Инфо», спецслужбам пришлось эвакуировать учащихся школы № 62, напуганные пациенты городской больницы № 1, куда также пришло электронное письмо, вышли из здания сами…

«Мне очень жаль, что авторам этих писем удалось напугать людей, - рассказывает журналист. – Мне кажется, что за этими строками стоят обыкновенные подростки, которые еще не осознали, какую ответственность они могут понести за содеянное. Я обратился к своим читателям с просьбой не обращать внимание на эту фейковую информацию. Если бы в нашем городе были обнаружены хоть какие-то зачтки терроризма, то они, без сомнения были бы давно ликвидированы».

Кроме того, правоохранительными органами на днях были задержаны двое лжетеррориcтов. В Чебаркульском районе звонил и сообщал о бомбе в одном из учреждений 55-летний мужчина, в Южноуральске задержан уроженец Пластовского района. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следует напомнить, что за такие поступки следует серьезное наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

 

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